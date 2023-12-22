МХТ им. Чехова представит спектакль по комиксу "Соня-9"

В постановке примут участие Дарья Трухина, Владислава Сухорукова, Арсентий Журид, Кузьма Котрелев, Александр Поршин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля Александра Золотовицкого "Соня-9" по комиксу Алексея Олейникова состоится в МХТ им. Чехова, сообщила пресс-служба театра.

"Идея спектакля в том, чтобы дать подростку поговорить. Мне кажется, подросткам редко дают выговориться. Их редко слушают. И хотелось бы, чтобы через наш спектакль в этом небольшом зале их все-таки услышали", - сказал журналистам перед премьерой режиссер.

Эскиз постановки год назад стал победителем третьей лаборатории "Артхаб", посвященной театру для детей и подростков. Жанр постановки в театре определили как спектакль-концерт. Главными героями комикса являются подростки - одноклассники. В спектакле звучат музыкальные номера от группы Fire Granny, кроме того, включены документальные монологи современных школьников. "Это вербатимы. <…> Материал свежий, я думаю, что мы будем его обновлять, если у спектакля будет долгая жизнь", - отметил Золотовицкий.

В спектакле заняты Дарья Трухина, Владислава Сухорукова, Арсентий Журид, Кузьма Котрелев, Александр Поршин. Кузьма Котрелев, который исполняет несколько ролей, признался, что ему нравится стилистика комикса и спектакля. "Это наша попытка взглянуть на нынешних подростков", - отметил артист.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник Натали-Кейт Пангилинан, художник по свету Анна Короткова, хореограф Александра Колосовская. Как отметила Пангилинан, решение сценографии в эстетике комикса - сложная задача. "Ты вступаешь в диалог с автором комикса. <…> У меня был вопрос, нужно ли следовать его визуальному языку или создавать свой? Мне кажется, что я попробовала все-таки выйти за пределы всей этой истории, плюс прислушивалась к пожеланиям режиссера", - рассказала журналистам художник.

Премьерные показы пройдут 22 и 23 декабря на Новой сцене МХТ им. Чехова.