Студия "Ярко" выпустила второй сезон детского мультсериала "Дракошия"

В пятницу премьера состоится в онлайн-кинотеатрах, а с 25 декабря его начнут транслировать на телеканале "Карусель"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Второй сезон анимационного сериала для дошкольников "Дракошия" вышел в онлайн-кинотеатре Premier и на видеохостинге Rutube. Позже продолжение "Дракошии" покажут в эфире телеканала "Карусель", сообщили ТАСС в пресс-службе анимационной студии "Ярко" со ссылкой на ее генерального директора Альбину Мухаметзянову.

"Мы продолжаем развивать историю про очаровательного героя Дракошу Тошу, который полюбился огромной детской и взрослой аудитории. Под присмотром мудрого наставника - Дедушки Рубуса - дракоши познают окружающий мир. Для этого им приходится применять не только магию, но и находчивость, эмпатию, умение договариваться и другие мягкие навыки. Также в новом сезоне мы уделили особое внимание музыкальной составляющей сериала, чтобы сделать звучание еще более легким и мелодичным", - сказала она.

Как сообщили в пресс-службе "Ярко", цифровая премьера продолжения "Дракошии" состоится на Premier и Rutube в пятницу, зрители увидят шесть серий анимационного проекта. С 25 декабря серии также начнут транслироваться в утреннем слоте на телеканале "Карусель". Зрителей мультсериала также ждет специальная новогодняя серия.

Мультсериал "Дракошия" входит во франшизу "Дракоша Тоша", автором оригинальной идеи является российский писатель, сценарист и продюсер Олег Рой. Премьера первого сезона мультсериала состоялась 27 декабря 2022 года на "Карусели". Через месяц после премьеры проект занял вторую строчку в рейтинге "Топ-20 мультсериалов" на телеканале.

"В 2017 году, когда вышли первые серии о приключениях Дракоши Тоши, я и представить не мог, какое будущее ждет этот проект. За это время сериал разросся до целой вселенной, которая будет расширяться еще больше. Так, вместе с "Ярко" мы выпустим новый книжный проект про "Дракошию". А пока желаю зрителям веселого просмотра новых серий в кругу самых близких", - прокомментировал Рой, чьи слова приведены в сообщении.