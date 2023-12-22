Театр Терезы Дуровой покажет премьеру музыкального спектакля "Три лотоса"

Постановку можно будет увидеть до 5 января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский театр Терезы Дуровой представляет премьеру музыкального спектакля о Древнем Китае под названием "Три лотоса" в постановке художественного руководителя, народной артистки России Терезы Дуровой. Показы пройдут с 22 декабря по 5 января на большой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Постановка расширяет географию театральных путешествий, которые дарят знания о культурах разных стран, и приглашает перенестись в Древний Китай. Восточная мудрость, тонкие намеки, хитросплетенный калейдоскоп событий, оркестр с китайскими народными инструментами - все это, будто из дивной китайской шкатулки, явит зрителям музыкальный спектакль "Три лотоса", - рассказали в пресс-службе.

Там же отметили, что на самом деле никакой легенды о волшебном лотосе в Китае не существует - ее придумал драматург Артем Абрамов. Прекрасно знающий китайские народные предания, он счел их довольно жестокими. И, вдохновившись переведенной на русский язык китайской поэзией и мотопутешествием по горам Тибета, сочинил свою собственную сказку.

Согласно замыслу, сценограф Мария Рыбасова в подвижных декорациях воплотила и красоту природы, и декор строений и залов. Художник по костюмам Виктория Севрюкова создала одежды с элементами национальных нарядов. А композитор Сергей Кондратьев сочинил к спектаклю музыку, в которой звучит множество народных инструментов - саньсянь, пипа, эрху, хулуси, бангу, пайбань и другие.

"Моя задача не удивить, а вместе с нашими зрителями поразмышлять на поднятые в спектакле темы, познакомить с самобытной культурой Китая, с иным менталитетом, с новой музыкой и с весьма неожиданными для нас этническими музыкальными инструментами. Мы говорим с публикой о том, что у каждого из нас есть свои потаенные желания. Их не стоит скрывать и бояться - их нужно реализовывать", - поделилась своим мнением с ТАСС постановщик спектакля Дурова.