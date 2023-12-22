Первое выступление в концертном комплексе Сириуса пройдет в марте 2024 года

Новый зал будет вмещать около 559 человек, сообщил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Первый концерт в камерном зале нового концертного комплекса на федеральной территории Сириус пройдет в марте 2024 года, полностью комплекс планируется открыть в декабре 2024 года, к очередной годовщине федеральной территории. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

"Уже в марте здесь [в камерном зале концертного комплекса] состоится небольшой камерный концерт. В этом зале будет представлена естественная акустика, зал будет обшит деревом, он будет вмещать около 559 человек. Это будет один из лучших залов для камерной музыки", - сказал Фрай.

По словам главного архитектора проекта Андрея Литвинова, полностью концертный комплекс будет открыт в декабре 2024 года.

"Сегодня у нас день федеральной территории, мы находимся сейчас на строительной площадке. А ровно через год, на следующий день федеральной территории, мы открываем этот объект. Следующий год - последний, идет завершение, отделочные работы. Камерный зал открывается уже весной, это будет такое пробное открытие. А полноценное открытие всего комплекса состоится в декабре", - сказал Литвинов.

Концертный комплекс мирового уровня строится на федеральной территории "Сириус" с 2020 года. Он станет центром культурного кластера и местом притяжения профессиональных музыкантов, молодежных коллективов и любителей искусства. Общая площадь здания составит более 48,9 кв. м, комплекс будет включать в себя два современных зала с уникальной акустикой, его проектирует выдающийся специалист Ясухиса Тойота.

Планируется, что, кроме концертного комплекса, здесь появится Квартал дизайна, что по задумке архитекторов проекта позволит сформировать новое общественное пространство Парка культуры и искусства. Здесь расположатся арт-резиденции и мастерские, в которых будут возникать и развиваться творческие идеи, проекты и разработки школьников и молодежи.