В Петербурге на фестивале "Площадь искусств" прошел концерт Госоркестра имени Светланова

В качестве солиста выступил народный артист России Николай Луганский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Госоркестр имени Евгения Светланова исполнил на фестивале "Площадь искусств" сочинения из репертуара Юрия Темирканова, памяти которого посвящено это событие.

Солистом был народный артист России Николай Луганский, один из любимых пианистов маэстро, с которым за 20 лет сотрудничества он выступил более 40 раз - как в Петербурге, так и на крупнейших зарубежных сценах.

"Для меня творческое и человеческое общение с Юрием Хатуевичем стало великим подарком судьбы. Наверное, не было дирижера, с кем я более, чем с Темиркановым, поиграл в XXI веке. И не было музыканта, перед которым я бы так преклонялся", - сказал журналистам Луганский, который исполнил произведение Сергея Рахманинова - рапсодию на тему Никколо Паганини для фортепиано с оркестром.

Москвичи выступили под управлением народного артиста России Александра Лазарева. В программе - Симфоническая фантазия "Буря" Петра Чайковского, Симфонические танцы Рахманинова.

Концерт прошел при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".