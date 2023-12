Песня Last Christmas группы Wham! возглавила рождественский хит-парад в Великобритании

До этого композиция еще ни разу не становилась первой в рождественском чарте

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Песня Last Christmas группы Wham! впервые возглавила рождественских хит-парад в Великобритании. Об этом сообщила Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.

Эта композиция ранее уже несколько раз поднималась на вершины британских хит-парадов, но еще ни разу не становилась первой в рождественском чарте. В 1984 году поп-дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли обошла группа Band Aid с песней Do They Know It's Christmas? Теперь же конкуренцию песне Wham! составляли старый хит Марайи Кэри All I Want For Christmas Is You (1994), Merry Christmas (2021) в исполнении британского дуэта Эда Ширана и Элтона Джона, прошлогодняя Stick Season американского исполнителя Ноя Кана и свежая работа британца Сэма Райдера, занявшего второе место на Евровидении-2022, You're Christmas To Me. Как сообщает Official Charts Company, путь Last Christmas на первую строчку рождественского хит-парада, занявший 39 лет, стал самым продолжительным в истории.

"Это очень важный момент для меня и для всех, кто был связан с Wham! и Джорджем Майклом, - заявил BBC 60-летний Риджли. - Майкл писал ее с прицелом на первое место [в чарте на Рождество], в этом была цель. Ему удалось создать песню, в которой оказался сконцентрирован дух Рождества в музыкальной форме".

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайоту) умер в 2016 году 25 декабря, когда Рождество по всему миру празднуют католики и протестанты. Мировую известность сын иммигрантов с Кипра получил в начале 80-х годов прошлого века, когда начал выступать в составе Wham! После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. В мире продано больше 100 млн копий альбомов Майкла и Wham!

Смерть певца, ушедшего из жизни в 53 года в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз (графство Оксфордшир, Юго-Восточная Англия), согласно выводам коронера, была вызвана кардиомиопатией и воспалением миокарда.