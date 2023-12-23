В Мариинке пройдет фестиваль "Лики современного пианизма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. ХVIII Международный фортепианный фестиваль "Лики современного пианизма" открывается в Мариинском театре при участии маститых исполнителей и виртуозов нового поколения. Одним из центральных событий станет цикл "Все фортепианные концерты Сергея Прокофьева", сообщили в пресс-службе театра.

"Пять концертов великого русского композитора прозвучат в исполнении победителя XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Сергея Давыдченко и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Одно из выступлений пройдет под руководством молодого китайского дирижера, лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова Хаожаня Ли (III премия)", - рассказали в пресс-службе.

На открытии в Концертном зале 23 декабря прозвучат Второй и Пятый концерты. Примечательно, что Второй концерт Давыдченко играл в финале конкурса имени Чайковского.

В программу фестиваля, который продлится до 31 декабря, включены также все девять фортепианных сонат Прокофьева. Объединяющий их концерт пройдет 24 декабря. Исполнителями выступят Тимофей Калмыков, Абисал Гергиев, Елизавета Украинская, Валентин Малинин, Виталий Петров, Станислав Корчагин, Сергей Давыдченко и Александр Пироженко.

В рамках фестиваля на трех сценах Мариинского театра состоятся двенадцать камерных и симфонических концертов при участии Дениса Мацуева, Бориса. Березовского, Ксении Башмет, Владимира Рублева, Вадима Монастырского, Миры Евтич, которая вместе с Валерием Гергиевым основала этот фортепианный проект.

В рамках фестиваля также пройдет концерт учащихся средней специальной музыкальной школы Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Семь учеников известного педагога Зоры Цукер, у которой учился победитель Конкурса имени Чайковского Мирослав Култышев, исполнят большую программу из мировой фортепианной классики.