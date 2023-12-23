Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Вампира" Генриха Маршнера

Оперу представили зрителям единственный раз в 1833 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет премьеру оперы "Вампир" немецкого композитора Генриха Маршнера (1795-1861), которая единственный раз исполнялась в Петербурге в 1833 году. Об этом сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.

"Я долгое время избегал чертовщины в своем творчестве. Но настало время, когда черт уже стал членом нашей жизни. На Западе открываются церкви сатаны, ликвидируется такое понятие, как семья. И я понял, что мне надо высказаться. Так в нашем театре прявился "Фауст", а в Самаре я поставил оперу Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита". И естественно я пришел к Маршнеру. Потому что это - тема зла. Она, думаю, тревожит не только меня", - поделился своими мыслями режиссер.

Он считает музыку Маршнера выдающейся, потому что это настоящий театральный композитор, который оформляет драматическую коллизию настолько уверенно и ярко, что режиссеру остается только полностью покориться этой стихии.

Говоря о спектакле, режиссер отметил: "Мы не ставим просто страшилку, а ставим спектакль о проблеме. Ведь вампиром можно быть, не обязательно высасывая кровь. Есть люди, которые это делают спокойно, с улыбкой. А наш вампир как раз страдающий, это испытание, которое на него наложено и которое делает его страдальцем".

Дирижером-постановщиком спектакля выступил Максим Вальков. Сценографию создал народный художник России Вячеслав Окунев. К премьерным показам готово несколько составов исполнителей.

Опера "Вампир" - немецкая романтическая опера, проникнутая готическими мотивами. Либретто основано на пьесе "Вампир" Генриха Людвига Риттера. Премьера оперы прошла 29 марта 1828 года в городском театре Лейпцига. На ней присутствовал Рихард Вагнер, который, по свидетельству его биографов, вдохновлялся "Вампиром" при работе над "Летучим голландцем". Первое исполнение в России состоялось в Москве в Большом театре 3 декабря 1831 года под названием "Вампир, или Мертвец-кровопийца".