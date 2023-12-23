В Петербурге покажут спектакль "Блокадный дневник Александринки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Новый спектакль "Блокадный дневник Александринки", основанный на документальных материалах, пополнит афишу старейшего драматического театра страны. Эта работа посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 1941-1944 годов.

"Идею спектакля много лет вынашивал заслуженный артист России Семен Сытник, работавший в архивах, собиравший свидетельства той поры. Играть спектакль он будет в актерском фойе, которое в блокаду было общежитием. Это частная история о жизни именно Александринского театра. Но она в полном смысле - российская история, потому что за осажденный Ленинград переживала вся страна", - рассказал корреспонденту ТАСС режиссер спектакля, народный артист России Игорь Волков.

В годы блокады Ленинграда Пушкинский (ныне Александринский) театр стал домом, спасшим многие жизни. Здесь проживало более 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию - 39 актеров, рабочих сцены и цехов. Руководил блокадной жизнью театра назначенный комендантом здания и начальником штаба МПВО артист Николай Левицкий, бывший кадровый офицер царской армии, человек безукоризненной честности и чувства долга. Он стал одним из героев спектакля. Еще один яркий персонаж - артист Николай Черкасов, который в 1942 году прилетел из эвакуации с агитбригадой в осажденный город и дал десятки концертов в действующей армии, на заводах и в госпиталях. Героической личностью предстает в спектакле ветеран труппы Вера Мичурина-Самойлова, отказавшаяся уезжать в эвакуацию. Полученную в 1943 году Сталинскую премию в размере 100 тысяч рублей Вера Аркадьевна передала в Фонд обороны Ленинграда.

На александринской сцене в годы блокады шли спектакли Театра музыкальной комедии. В память об этом в спектакль включена сцена репетиции оперетты Имре Кальмана "Сильва".

Труппа Пушкинского театра в войну находилась в эвакуации в Новосибирске. При театре были организованы фронтовые бригады под руководством Константина Скоробогатова и Николая Черкасова, Фронтовой филиал под руководством Елены Карякиной. Артисты Александр Борисов и Константин Адашевский выступали с программой "Огонь по врагу". Труппа вернулась в Ленинград летом 1944 года и осенью возобновила спектакли на родной сцене.