Мишустин поздравил МГАХ с 250-летием

Премьер-министр РФ отметил, что Московская государственная академия хореографии приумножает "великие традиции, заложенные выдающимися балетмейстерами"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил научно-педагогический состав, студентов и выпускников Московской государственной академии хореографии (МГАХ) с 250-летием со дня основания учреждения, отметив, что МГАХ - признанный во всем мире образовательный центр, который бережно хранит и приумножает "великие традиции, заложенные выдающимися балетмейстерами". Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 250-летием Московской государственной академии хореографии. <...> Более двух столетий академия является одной из самых известных и авторитетных хореографических школ, где бережно хранят и приумножают великие традиции, заложенные выдающимися балетмейстерами, талантливыми артистами, именитыми преподавателями. <...> Сегодня ваше учебное заведение - признанный во всем мире образовательный центр в области балетного искусства", - говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что академия ведет большую культурно-просветительскую, методическую и научную работу, реализует масштабные проекты, проводит фестивали, выставки, мастер-классы. "Особых слов благодарности заслуживает высокопрофессиональный педагогический коллектив академии. Бесконечно преданные призванию, вы помогаете студентам развить свои способности и мастерство, прививаете им любовь к хореографическому искусству. Победы ваших воспитанников на престижных всероссийских и международных конкурсах, выступления на лучших мировых сценах - яркое тому подтверждение", - добавляется в телеграмме.

В заключение Мишустин пожелал научно-педагогическому составу, студентам и выпускникам МГАХ творческих успехов и вдохновения, крепкого здоровья и всего наилучшего.