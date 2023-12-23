Умер композитор Мурад Кажлаев

Ему было 92 года

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР композитор Мурад Кажлаев умер в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

"К сожалению, в Дагестане скончался Мурад Кажлаев", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, творческое наследие и многогранная профессиональная деятельность Мурада Кажлаева стали одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века и навсегда останутся предметом национальной гордости всех народов республики.

"Произведения композитора, созданные в самых разных жанрах, в том числе тех, где он был новатором, вошли в золотой фонд не только дагестанской, но и отечественной и мировой музыки. Всю свою жизнь Мурад Магомедович уделял самое серьезное внимание профессиональной подготовке молодых музыкантов. И венцом этой кропотливой работы стало создание республиканской школы для особо одаренных детей имени композитора, которой Мурад Кажлаев руководил до последних дней", - добавила Бутаева.

Она также сообщила, что Кажлаев будет похоронен в Махачкале на кладбище, расположенном на улице Танкаева, рядом с женой.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета "Горянка" (по поэме Расула Гамзатова). В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра).