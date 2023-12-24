В Петербурге Рузиматов исполнит в "Щелкунчике" поставленную специально для него партию

Артист выйдет на сцену в роли Дроссельмейера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Фарух Рузиматов, исполнявший в "Щелкунчике" партию Принца, впервые предстанет в этом балете в роли Дроссельмейера, поставленной специально для него. Спектакль покажут на сцене Эрмитажного театра.

"Личность танцовщика Фаруха Рузиматова настолько индивидуальна, что предлагать ему второстепенную роль учителя танцев было бы неправильно. Он у нас будет волшебником, от лица которого вся сказка рассказывается. Его Дроссельмейер - один из главных действующих персонажей спектакля, волшебник, мистик и вообще мастер придумок и изобретений. У нас Дроссельмейер будет ближе к Гофману", - сказал корреспонденту ТАСС хореограф этой партии заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

Как рассказал Рузиматов, он танцевал Принца в "Щелкунчике" и с Дианой Вишневой, и с Анастасией Волочковой, хотя не считает эту классическую партию характерной для себя. Предложение станцевать в роли Дроссельмейера было для него очень неожиданным. Однако, как он надеется, это будет новый взгляд на образ.

"В балете Василия Вайнонена Дроссельмейер - это скорее дядя, развлекающий детей на елке. Тут совершенно о другом, конечно. По сути, он и является главным героем. Собственно, и Михаил Шемякин в Мариинском [театре] сделал другого Дроссельмейера - человека мистики и гофманиады. Мы скорее шли по этому пути", - рассказал Рузиматов.

В спектакль включили несколько фрагментов музыки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, что, по мнению создателей новой версии, откроет в балете Петра Чайковского еще одну интересную страницу.

Костюм для новой роли Рузиматова создали москвичи Иван и Ольга Глазуновы. По их эскизам этот наряд был пошит в театральных мастерских "Возрождение".

Новая версия

Премьера новой версии балета "Щелкунчик" приурочена к 100-летию со дня рождения педагога и балетмейстера Ирины Сафоновой, ученицы Агриппины Вагановой. Созданный Сафоновой Театр классического балета покажет спектакль в ее авторской версии.