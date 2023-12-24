В Петербурге пройдет концерт в завершение фестиваля "Площадь искусств"

Вечер состоится в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. XXIII Международный зимний фестиваль "Площадь искусств" памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова завершится парадом музыкальных звезд и воспоминаниями о маэстро. Вечер пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщила пресс-служба концертной организации.

"Каждое сочинение, которое в этот вечер прозвучит в исполнении звезд мировой классической музыки, глубоко символично для творческой биографии Юрия Темирканова или его отношений с тем или иным солистом", - рассказали в пресс-службе.

Например, ария Виолетты, которую исполнит Альбина Шагимуратова, станет отсылкой к первой большой работе 27-летнего Юрия Темирканова в Ленинграде - постановке оперы Джузеппе Верди "Травиата" в Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский). А исполнение Вадимом Репиным Первого скрипичного концерта Шостаковича станет напоминанием о совместном с Темиркановым и Заслуженным коллективом России исполнении этого сочинения в токийском Сантори-холле в 2006 году, которое было признано в Японии "Концертом года".

В программе также примут участие пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская (Австрия), Борис Березовский, альтист Юрий Башмет. В этот вечер Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича выступит под управлением народного артиста России Александра Рудина.

"Площадь искусств" была основана Темиркановым в 1999 году и объединяет различные виды искусств. В этом году фестиваль открылся 14 декабря в Санкт-Петербурге исполнением 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко. Нынешний фестиваль посвящен памяти Темирканова, неоднократно исполнявшего эту симфонию в своих программах. На нем выступили не только ведущие коллективы и солисты страны, но и юные стипендиаты Международного фонда культурных инициатив Юрия Темирканова.