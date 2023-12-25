Более тысячи бесплатных показов прошло на II Фестивале правильного кино

По информации Музея Победы, "зрителями кинофорума стали около 50 тыс. человек из 50 регионов России"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. бесплатных показов художественных и документальных фильмов состоялось в рамках II Фестиваля правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы, который является организатором фестиваля.

"Музей Победы завершил II Фестиваль правильного кино. Более тысячи бесплатных показов прошло во время трех этапов фестиваля - в мае, июне - августе и сентябре - декабре 2023 года. Зрителями кинофорума стали около 50 тыс. человек из 50 регионов России", - рассказали в пресс-службе.

Зрителям представили 37 полнометражных и короткометражных фильмов. Среди них художественные, документальные и анимационные ленты. Посетители увидели фильмы "Великая Отечественная в хронике ТАСС" (12+), "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" (12+), "Внуки Победы" (6+), "Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей - детей и подростков" (12+), "Обожженное детство" (12+).

III Фестиваль правильного кино пройдет в мае 2024 года. В следующем году он получит статус международного.

ТАСС - информационный партнер фестиваля.