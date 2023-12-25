Миронову, Поповски и Исаковой вручили памятные знаки Камерного театра

Церемония награждения прошла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, режиссер Иван Поповски и заслуженная артистка РФ Виктория Исакова удостоены памятных знаков Камерного театра, торжественная церемония прошла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

"25 декабря, в день рождения Камерного театра, мы уже традиционно проводим восьмую церемонию вручения памятных знаков Камерного театра. Она у нас скромная, домашняя, короткая, но, мне кажется, очень важная в нашей жизни и, будем надеяться, в жизни наших лауреатов", - сказал, открывая церемонию, художественный руководитель Театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев.

По его словам, традиция вручения памятных знаков начиналась прежде всего как память о Камерном театре, символ продолжения его традиций, а сегодня приобретает и другой смысл - "сохранения Театра с большой буквы".

Первым памятный знак получил худрук Театра наций Евгений Миронов. Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин назвал Миронова настоящим строителем театра, примером синтетического артиста. Миронов в свою очередь признался, что это важная для него награда, а синтетический театр назвал своей мечтой.

Представляя режиссера Ивана Поповски, Писарев отметил, что его постановки позволяют подняться над реальностью. "Если говорить сегодня о театральном чуде и попытке подняться над реальностью жизни в театре, то, конечно, вспоминается сразу Иван Поповски и его прекрасные спектакли", - сказал худрук. Работы актрисы Виктории Исаковой, по словам Писарева, удивляют даже близких людей, которые знают про нее все.

О награде

Вручением памятных знаков традиционно отмечается день рождения Камерного театра - предшественника Театра им. А. С. Пушкина. Камерный театр, созданный режиссером Александром Таировым и его супругой и актрисой Алисой Коонен, был открыт 12 декабря (25 декабря по новому стилю) 1914 года в здании на Тверском бульваре, где сейчас расположен Театр им. А. С. Пушкина.