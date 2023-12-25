Путин поздравил Государственный ансамбль "Березка" имени Н. С. Надеждиной с 75-летием

Президент России отметил, что ансамбль стал настоящим посланником культуры страны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н. С. Надеждиной с 75-летним юбилеем, отметив мировую славу и культурную значимость ансамбля для России. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Легендарная "Березка" была создана во многом благодаря самобытному таланту и неиссякаемой энергии выдающейся представительницы отечественной хореографической школы Надежды Сергеевны Надеждиной. За прошедшие годы ансамбль снискал поистине мировую славу, подарил почитателям искусства уникальную палитру ярких, незабываемых танцевальных шедевров, стал настоящим посланником нашей культуры, замечательных народных традиций", - говорится в послании.

Путин подчеркнул, что нынешний коллектив бережно относится к замечательному творческому наследию своих предшественников, восхищает зрителей богатейшим репертуаром, особой, всегда узнаваемой манерой исполнения.

Президент пожелал коллективу новых успехов и всего самого доброго.