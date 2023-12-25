В Петербурге запустили брендированный наземный транспорт к 150-летию Мейерхольда

На бортах автобусов и троллейбусов разместили изображения эскизов художника Александра Головина к костюмам спектакля "Маскарад"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Тематический наземный транспорт к 150-летию Всеволода Мейерхольда запустили в Петербурге на девяти маршрутах, проходящих через Невский проспект. На бортах автобусов и троллейбусов разместили изображения эскизов художника Александра Головина к костюмам спектакля "Маскарад", передает корреспондент ТАСС.

Спектакль "Маскарад" был поставлен Мейерхольдом в 1917 году. Увидеть брендированный транспорт можно будет на автобусных маршрутах №№ 7, 49 и на троллейбусных маршрутах № №1, 3, 5, 8, 11, 15, 22.

На торжественной церемонии вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что комитет по транспорту и Александринский театр сотрудничают уже не первый год. "С Александринским театром запускаем брендированный состав по Невскому. На афишах Александринского театра год назад в знак нашего сотрудничества появились номера маршрутов и способы, как можно добраться до театра общественным транспортом. Мы каждый год выбираем какие-то знаковые имена и даты для нашего города. Это хорошее напоминание об истории России и Петербурга", - сказал он.

Представители театра отметили, что сезон 2023-2024 годов в Александринском театре проходит под знаком 150-летия русского театрального режиссера Мейерхольда, которое будет отмечаться в феврале 2024 года. Юбилейная программа включает три фестиваля на Новой сцене, которая с сентября 2022 года носит имя Мейерхольда - в ноябре, феврале и мае, а также музейные, кросс-культурные, междисциплинарные, научные проекты как на Основной, так и на Новой сценах. В честь знаменательного события запланирован ряд имиджевых мероприятий юбилейного цикла в партнерстве с правительством Санкт-Петербурга.

Над визуальной концепцией брендинга работал дизайнер Роман Гончаров, он стремился отразить элементы старинного спектакля через эскизы костюмов, созданные выдающимся русским художником Головиным.