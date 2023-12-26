Путин рассказал лидерам СНГ, что вокзалы России и в царское время были лучше европейских

Президент России 26 декабря перед неформальным саммитом СНГ пригласил коллег из стран объединения на экскурсию по дворцам, которая началась в музее-заповеднике "Павловск"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сравнил отечественные вокзалы царских времен с европейскими. По его мнению, российские были лучше и красивее.

Во вторник Путин перед неформальным саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ) пригласил коллег из стран объединения на экскурсию по дворцам, которая началась в музее-заповеднике "Павловск".

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в одном из залов рассказал о знаменитом Павловском вокзале, построенном в 1837 году. "Это была первая железная дорога России - из Петербурга в Павловск", - уточнил Путин.

Швыдкой отметил, что вокзал превратился в настоящий культурный центр, здесь был построен огромный концертный зал, вмещавший до 6 тыс. человек, сюда съезжался весь свет. Руководителям стран показали небольшой фильм о том, как в Павловске устраивались концерты и роскошные балы, а в 1856 году в Павловск был приглашен Иоганн Штраус, который оставался дирижером десять сезонов, а затем приезжал в качестве гастролера.

"Надо сказать, что в то время в европейских странах вокзалы тоже так же использовались. Так что особенно оригинальным это не было, но было красивее и лучше", - заметил Путин.

Концерт и музей

Швыдкой обратил внимание на то, что скоро будет юбилей Штрауса (1825-1899), и пригласил гостей на концерт, начавшийся с вальса "На прекрасном голубом Дунае". Концерт для лидеров СНГ подготовил симфонический оркестр "Северная симфония" Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, который был создан 1 июня 2016 года под руководством Фабио Мастранджело - художественного руководителя театра, родившегося в Бари. "Северная симфония" считается одним из ведущих петербургских оркестров.

"Здесь было сказано про Бари, вы говорили о том, что это не чужое для нас место. Это так и есть, там хранятся мощи [святого] Николая, который у нас почитаем", - обратился президент РФ к Мастранджело. В 2007 году Путин приезжал в Бари, где побывал на выставке, посвященной святителю и чудотворцу Николаю, и посетил базилику, где покоятся мощи святого.

В Павловске руководители стран СНГ прошли по залам музея, экскурсию для них провела директор Вера Дементьева. Так, гости побывали в парадной спальне Павловского дворца, где хранится один из самых ценных экспонатов, - Севрский туалетный прибор (включает более 70 предметов), преподнесенный от имени французского короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты великой княгине Марии Федоровне в конце XVIII века. Дементьева рассказала, что спальней не пользовались по прямому назначению, в ней установлен гарнитур, считающийся шедевром мебельного искусства.