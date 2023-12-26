В музее музыки заявили, что за рубежом не отменялись посвященные Рахманинову мероприятия

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что выставка "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор...", организованная при поддержке Минкультуры РФ, имела большой успех при очень ограниченных ресурсах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ни одна страна не отменила в этом году мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения российского композитора Сергея Рахманинова, сообщил журналистам генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Особенно хочу сказать про выставки и просветительские мероприятия, которые проходили в Русских домах в европейских странах. У нас были выставки, были концерты, круглые столы. Наши знакомые деятели культуры говорили о том, что трудно осуществлять контакты с Россией из-за многих ограничений, но мы не понимаем, как можно жить без музыки Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, как можно не читать Чехова, Достоевского, Толстого. <…> Ни один фестиваль Рахманинова у нас в этом году не отменился", - сказал Брызгалов.

Он отметил, что выставка "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор...", организованная при поддержке Министерства культуры России, имела большой успех при очень ограниченных ресурсах. "Мы сделали и цифровые, и живые выставки, которые проходили на 15 языках", - добавил гендиректор музея.

Как отмечалось в презентации Брызгалова, выставка была открыта на 73 площадках в 38 регионах РФ. "По России выставки посетили более 1 млн человек, а за рубежом - свыше 200 тыс. человек", - сказал Брызгалов. Он добавил, что выставка проходит в 43 странах, включая Бельгию, Венгрию, Германию, Египет, Израиль, Италию, Китай, Танзанию, Узбекистан, Францию.