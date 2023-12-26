Эрмитаж приобрел в 2023 году более 700 экспонатов на 100 млн рублей

В их числе 673 произведения искусства и 43 архивных документа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в 2023 году приобрел в коллекцию более 700 экспонатов, включая произведения искусства и архивные документы. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский, общая стоимость приобретений превысила 100 млн рублей.

"Особенность наших приобретений в том, что мы, как Екатерина II, покупаем коллекции: это коллекция Шушковых, коллекция портбукетов, коллекция Мустафаева, коллекция Ханукаева, коллекция Абрамова. Схема такая: государственный бюджет дает нам примерно 10 млн рублей, мы тратим примерно 100 млн рублей. Откуда берутся деньги. Эрмитаж из своих заработанных выделяет сумму, примерно равную государственной. Второе - это меценаты, которые нам дают деньги, и с их разрешения мы тратим на покупки. И третье - это несколько лет назад вышел закон, позволяющий государственным учреждениям иметь эндаумент, то есть целевой капитал, и уже несколько лет мы своим решением совета эндаумента тратим деньги эндаумента на покупку экспонатов для Эрмитажа", - сказал Пиотровский.

Как уточнила на пресс-конференции заведующая сектором новых поступлений Эрмитажа Марина Блюмин, "в 2023 году музей приобрел 673 произведения искусства и 43 архивных документа на сумму более 100 млн рублей".

В числе новых приобретений Эрмитажа - коллекция из 47 пар старинной обуви из собрания известного российского коллекционера, исследователя и издателя Назима Мустафаева, произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание Юрия Абрамова, коллекция иранских фаянсовых изделий и другие экспонаты.