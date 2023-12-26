В Смоленской области отметят 220-летие со дня рождения Глинки

В бывшей усадьбе композитора проведут концерт

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В Смоленской области отметят большим концертом 220-летие композитора Михаила Глинки, который является уроженцем региона. К юбилею Глинки в центре Смоленска также благоустроят парк "Блонье" XIX века, рассказал губернатор Василий Анохин во время проведения дня региона на выставке-форуме "Россия".

"Смоленск и смоленская земля действительно богаты культурным наследием, и уже 65 лет ежегодно проводится международный фестиваль классической музыки имени Михаила Ивановича Глинки. А в 2024 году мы отметим 220-летие Михаила Ивановича у нас на [его] родине. Я всех приглашаю, будет большой концерт с участием великих мэтров нашей эстрады. Мы благоустроим парк "Блонье", посвященный Михаилу Ивановичу", - сказал он.

Парк "Блонье" расположен в центре Смоленска, это одна из достопримечательностей города, официально был заложен в 1830 году. В 1885 году здесь состоялось торжественное открытие памятника композитору.

Как рассказала ТАСС заведующая музеем-усадьбой Глинки в деревне Новоспасское Смоленской области Татьяна Чибисова, 10-дневный фестиваль классической музыки начнется 31 мая в Смоленске, а 9 июня состоится большой концерт в бывшем имении композитора.

Глинка (1804-1857) - русский композитор, основоположник национальной классической музыки, автор первых русских опер "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"), "Руслан и Людмила", романсов "Не искушай меня без нужды" на слова Е. А. Баратынского, "Не пой, красавица, при мне" на слова А. С. Пушкина и других произведений. Родился в селе Новоспасском Ельнинского района Смоленской области, где в бывшем родовом имении композитора в 1982 году создан музей-усадьба.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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