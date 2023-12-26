В Чувашии открылась выставка самоцветов с интерактивами по сказкам Бажова

В экспозицию, в частности, вошли украшения с камнями

ЧЕБОКСАРЫ, 26 декабря. /ТАСС/. Большая коллекция минералов и камней, в том числе полудрагоценных, представлена в Чувашском национальном музее на выставке "Сказочные самоцветы". Экспозиция оформлена по сказкам Павла Бажова с интерактивами для детей, сообщила ТАСС заведующая отделом маркетинга и культурно-образовательной деятельности музея Ольга Кушманова.

"Выставку мы решили назвать "Сказочные самоцветы", потому что представленные здесь самоцветы, горные породы переданы через сказки Бажова. [Мы хотели] показать не только богатство недр нашего Урала и всей нашей России, но и вызвать интерес у юных посетителей к сказам, потому что сегодняшнее поколение очень мало знает о них", - пояснила Кушманова.

По ее словам, для детей подготовлена интерактивная зона, где они могут посмотреть мультфильмы по сюжетам уральских сказов, поучаствовать в квесте, узнать больше о камнях-талисманах. Кушманова отметила, что камни и минералы экспозиционно разделены по цветовой гамме, что позволяет "развернуть богатство коллекции". Многие камни и минералы, например, яшма или кварц, имеют много разновидностей.

"Конечно, здесь много полудрагоценных камней. Они тоже имеют большую ценность, особенно друзы аметиста, топаза и, конечно, малахит. Есть витрины, где мы представили камни через украшения или различные изделия. Можно посмотреть, как выглядят в природе эти камни, насколько после обработки мастеров они становятся многогранными и раскрываются совершенно с другой стороны", - подчеркнула собеседница агентства.