"Слово пацана" вошло в топ популярных нон-фикшн произведений года на "Литрес"

Книга поднялась в рейтинге с 393-й позиции на 10-ю, сообщили в пресс-службе сервиса

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Книга журналиста и писателя Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", которая легла в основу сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", стала одной из самых популярных в сегменте нон-фикшн в 2023 году. Благодаря популярности сериала книга о молодежных группировках поднялась с 393-й позиции на 10-ю, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса цифровых книг "Литрес".

Книга "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" впервые была опубликована в 2020 году в издательстве Individuum. Это нон-фикшн книга, в которой рассказывается о "казанском феномене" - молодежных криминальных группировках, появившихся в городе в 70-80-е годы. В октябре 2022 года она также вышла на "Литрес".

"Литрес" проанализировал топ самых продаваемых нон-фикшн книг с 1 января по 26 декабря 2023 года. Книга "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" Гараева, ставшая основой нашумевшего сериала, заняла 10-е место в топе, хотя в период с 1 января по 30 ноября располагалась только на 393-й позиции. 85% от проданных за год экземпляров книги "Слово пацана" пришлось на декабрь", - рассказали представители книжного сервиса.

При этом возглавляет рейтинг прошлогодний лидер - бестселлер Ольги Примаченко "К себе нежно". Следом идут аудиокнига Татьяны Мужицкой "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" в авторской озвучке и "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов" Вадима Зеланда также в аудиоформате. В топ-10 нон-фикшн книг года вошли в том числе "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" Эдит Евы Эгер, "Подсознание может все!" Джона Кехо (аудио), "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия" Дэвида Кэмерона Джиканди (аудио), "Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере" Виктора Франкла (аудио и электронная версии) и "Пять языков любви" Гэри Чэпмена.

Ранее стало известно, что печатный тираж книги Гараева в России закончился из-за высокого спроса. По данным издания, на момент выхода сериала в продаже находилось порядка 2 тыс. экземпляров. Как сообщили ТАСС в издательстве Individuum, бумажная книга должна вернуться в магазины в конце декабря. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал общественный резонанс и стал самым обсуждаемым проектом нынешнего сезона.