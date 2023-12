Драму "Прошлые жизни" Селин Сон назвали лучшим зарубежным фильмом 2023 года

Также в число лучших вошли "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, сообщили в пресс-службе канала Cinema, составившего "Абсолютный рейтинг"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Режиссерский дебют сценаристки Селин Сон "Прошлые жизни" (Past Lives), криминальная драма "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) Мартина Скорсезе и байопик Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer) вошли в число лучших иностранных фильмов 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала Cinema (входит в медиахолдинг "Цифровое телевидение"), составившего "Абсолютный рейтинг" лучших иностранных картин уходящего года.

"Лидер "Абсолютного топа" фильмов 2023 года - режиссерский полнометражный дебют сценариста Селин Сон "Прошлые жизни". Сюжет разворачивается вокруг женщины, встретившей спустя 20 лет друга детства, в которого она когда-то была влюблена. За этот год картина приняла участие в мировых фестивалях, в том числе на Берлинале, где была номинирована на главную награду. На российских экранах мелодрама "Прошлые жизни" появится весной 2024 года", - прокомментировали в пресс-службе результаты рейтинга.

Второе место занял фильм "Убийцы цветочной луны" о массовых убийствах индейцев племени осейдж, разбогатевших на добыче нефти, после Первой мировой войны. В основу сценария легла одноименная книга американского журналиста Дэвида Гранна. Замыкает топ-3 история жизни одного из создателей атомной бомбы Роберта Оппенгеймера в биографической драме Нолана "Оппенгеймер". Картина собрала в мировом прокате более 952 млн долларов и стала самым кассовым байопиком в истории.

Четвертое место в рейтинге занимает новый фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" (Poor Things) с Эммой Стоун в главной роли. Далее следует "Барби" (Barbie) Греты Гервик - самая кассовая картина в истории, снятая женщиной-режиссером, с Марго Робби и Райанам Гослингом в роли кукол Барби и Кена. Фильм заработал в прокате почти 1,5 млрд долларов.

Также в "Абсолютный рейтинг" зарубежных фильмов года вошли "Зона интересов" (The Zone of Interest) Джонатана Глейзера - экранизация одноименного романа Мартина Эмиса, "Май декабрь" (May December) Тодда Хейнса, победитель Каннского кинофестиваля "Анатомия падения" (Anatomie d’une chute) Жюстин Трие, "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4) с Киану Ривзом в главной роли и драмеди Александра Пэйна "Оставленные" (The Holdovers). Представители канала отметили, что почти все фильмы рейтинга попали в шорт-листы 96-й премии "Оскар", из которых в январе сформируют финальные номинации.

Об исследовании

При составлении рейтинга учитывались мнения критиков, оценки пользователей и тематические топы крупнейших киносайтов мира: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, "Фильм Про", "Кинопоиск", Film.ru, "Кино-Театр.Ру" и др. Также учитывались данные кассовых сборов фильмов и мнение программной дирекции киноканала Cinema.