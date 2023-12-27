Китайское фэнтези "Благословение небожителей" возглавило топ бестселлеров в РФ в 2023 году

Второе место получила нон-фикшн книга Ольги Примаченко "К себе нежно"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пять томов приключенческого фэнтези "Благословение небожителей" китайской писательницы Мосян Тунсю возглавило рейтинг самых продаваемых книг в 2023 году. Второе место у лидера продаж последних лет - нон-фикшн книги Ольги Примаченко "К себе нежно", сообщили ТАСС в издательской группе "Эксмо-АСТ" (входят издательства "Эксмо", АСТ, "Азбука-Аттикус" и другие).

"На первых и вторых местах соответственно разместились Мосян Тунсю с пятью томами "Благословения небожителей" и абсолютный лидер последних лет "К себе нежно" Ольги Примаченко", - сказали представители издательской группы, комментируя итоги года по всем книгам.

На восьмом месте в рейтинге самых популярных книг расположилась официальная новеллизация фильма "Чебурашка" писательницы Анны Масловой. Все остальные позиции занимают классические произведения. Так, на четвертом месте находятся "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, на пятом - "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда, на шестом - "Искусство любить Эриха Фромма, на седьмом - "1984" Джорджа Оруэлла. Девятое место в рейтинге у "451' по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, а замыкает топ-10 роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен".

"Благословение небожителей" также показало себя в главных бестселлерах года среди новинок и в категории художественной литературы. Первые места в обеих категориях у третьего, четвертого и пятого тома романа Тунсю о приключениях наследного принца Се Ляня. Топ бестселлеров-новинок нон-фикшн литературы возглавила новая книга Примаченко "Все закончится, а ты нет".

"Благословение небожителей" - китайская новелла в жанре сянься (фэнтези на основе китайской мифологии и культуры), впервые опубликованная в 2017 году. Книги Тунсю издаются в России рекордными тиражами. По данным Российского книжного союза, первые три части "Благословения небожителей" второй год держатся в топе продаж художественной литературы, обгоняя в популярности "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Кроме того, романы китайской писательницы трижды попадали в списки бестселлеров The New York Times. Мосян Тунсю - это псевдоним, автор не раскрывает свою настоящую личность и не дает интервью. Представители издательской группы также рассказали о развитии сотрудничества с издателями Китая, Южной Кореи, Ирана, ОАЭ, стран Латинской Америки.

"Создание новых партнерских связей остается важным для масштабирования авторских брендов и продвижения русского языка за границей. В структуре продаж 43% занимает Беларусь и 26% - остальная Европа, 8% - США. Остальные продажи приходятся на Узбекистан, Армению, Азербайджан, Молдавию, Киргизию, Турцию и Израиль. Продажи прав на издание бумажных книг в первом полугодии 2023 года выросли на 15%. Состоялось несколько сделок по продаже прав в Китай", - сказали в "Эксмо-АСТ".