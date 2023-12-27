В РАХ опровергли информацию об уходе Церетели с поста главы академии

В пресс-службе РАХ сообщили, что 21 декабря 2021 года решением общего собрания членов Российской академии художеств Зураб Церетели переизбран президентом академии сроком на пять лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) опровергла ТАСС информацию о том, что Зураб Церетели покинет пост президента академии в январе.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, что 4 января Церетели покинет пост президента РАХ.

"Это недостоверная информация. 21 декабря 2021 года решением 584-го общего собрания членов Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели переизбран президентом РАХ сроком на пять лет. И утвержден в должности правительством РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.