В РАХ опровергли информацию об уходе Церетели с поста главы академии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) опровергла ТАСС информацию о том, что Зураб Церетели покинет пост президента академии в январе.
Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, что 4 января Церетели покинет пост президента РАХ.
"Это недостоверная информация. 21 декабря 2021 года решением 584-го общего собрания членов Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели переизбран президентом РАХ сроком на пять лет. И утвержден в должности правительством РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.