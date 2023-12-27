В Калининграде начался фестиваль в поддержку культуры России "Единством сильны"

С концертами, в частности, выступят итальянский тенор Лука Миннелли и ансамбль из Никарагуа LiberArte

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Калининградская область приняла эстафету фестиваля солидарности с Россией "Единством сильны", который проходит в разных регионах страны в 2023 и 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны" проходит в этом и следующем году по всей стране. В ноябре и декабре концерты были организованы в Рязани, Самаре и Пскове. В Калининградской области фестиваль стартует 27 декабря и завершится 4 января, после чего его участники отправятся в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Калининградской области с концертами выступят итальянский тенор Лука Миннелли, ансамбль LiberArte (Никарагуа) и шотландский волынщик из Великобритании Джими Макрэй. Концерты пройдут в Калининграде, Черняховске, Советске, Светлогорске, Зеленоградске.

Фестиваль демонстрирует огромную поддержку России во всем мире, отметил руководитель проекта "Единством сильны" Виталий Миронов. "Это помогает нам в уверенности, что мы правы в своей борьбе, что мы победим. В этом противоборстве мы все вместе отстаиваем одни ценности: право жить на своей земле по своим традициям, основываясь на своих устоях, которыми руководствовались наши предки: это ценности любви к своей Родине, ценности патриотизма, экономического, политического, морально-нравственного суверенитета", - сказал он.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в Калининградской области - при поддержке регионального правительства и руководителей муниципалитетов.

Проект "Единством сильны" - это совместные выступления в городах России зарубежных деятелей культуры и артистов, подвергшихся дискриминации в своих странах за участие в культурных проектах на территории Российской Федерации, за выражение понимания и поддержки действий России на международной арене, а также российских деятелей культуры, в том числе представляющих воссоединенные с Россией территории.