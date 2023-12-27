Фадеев возобновит проект "Глюкоза" без певицы Ионовой

По словам продюсера, бывшая солистка проекта выросла из созданного им образа

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что проект "Глюкоза" будет перезапущен без Натальи Ионовой. По его словам, бывшая солистка проекта выросла из созданного им образа.

"Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она (певица Наталья Ионова - прим. ТАСС) выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", - написал продюсер в своем Telegram-канале.

По словам Фадеева, решение о возобновлении проекта "Глюкоза" в его первозданном виде он принял после того, как узнал об участии Ионовой в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми".

"Дорогие друзья, нехотя возвращаюсь к истории c той самой вечеринкой. Вчера я еще не знал, но сегодня узнал, что на ней также присутствовала моя бывшая артистка Наталья Ионова. Многие ее знают под именем "Глюкоза", хотя это на самом деле - название группы, а не ее псевдоним, - написал он. - В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта "Глюкоза" в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта, прежде всего, музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях".

Фадеев также представил фрагмент трека "Мыши" "новой старой "Глюкозы" и пообещал, что скоро он появится "на всех платформах".

Вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Помимо Ионовой, мероприятие посетили артисты Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.