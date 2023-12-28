Фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника пополнил предмет гигиены XVII века

После реставрации он будет представлен в постоянной экспозиции

ТАСС, 28 декабря. Древний предмет гигиены - копоушка XVII века - поступила в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника. После реставрации предмет, имеющий художественную, научную и историко-культурную музейную значимость, будет представлен в постоянной экспозиции, сообщила пресс-служба музея.

"По всей видимости, этот старинный предмет гигиены и языческого культа, который по своей форме напоминает маленькую ложечку с фигурным навершием, ранее находился в частной коллекции. Его изъяли на границе как незадекларированный и по решению суда обратили в доход государства. В фонд нашего музея ценный экспонат передало Управление Минкультуры России по Северо-Западному округу", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Экспертиза показала, что предмету более 300 лет. Он имеет следы износа, ржавчины, крепежное устройство на обратной стороне повреждено. Утверждается, что такое состояние предполагает, что предмет получен в результате нелицензированного металлопоиска. Относится к категории культурных ценностей, как предмет археологии, сообщил гендиректор.

Размер копоушки - 4,6 на 1,5 на 0,2 см. В разных культурах их делали из меди, серебра, золота, бамбука, рогов животных и дерева. По словам заместителя директора музея Светланы Смирновой, существует несколько версий использования копоушек: самая распространенная - для чистки ушей (вместо современных ватных палочек) - на одном конце копоушки имеется маленькая лопаточка (ложечка), а на другом конце обычно ручка - держатель. Вторая версия, что копоушки - это оберег.

"Возможно, именно поэтому многие из них имеют на основании различные фигуры и изображения животных. Считалось, что очертания, к примеру, головы лошади или утиной лапки, сакральны и усиливают магические свойства оберега. Металлические копоушки (именно такие, какая передана в фонд музея Кириллова) при ходьбе издавали перезвон, который должен был будить добрых духов и отпугивать злых. И третья версия - копоушку считали украшением. Ее носили на поясе и вплетали в косы", - отметила замруководителя музея. Экспонат имеет следы ржавчины, окисления и повреждений, в ближайшее время он будет отправлен на реставрацию, и только потом займет свое место в постоянной экспозиции.

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике активно работают реставрационные мастерские по тканям, дереву, темперной живописи и металлу. За этот год музейные реставраторы восстановили 120 экспонатов, среди которых старинные ткани, церковные облачения, древние оклады икон, картины масляной живописи. Самым древним предметом, законсервированном в 2023 году, стало деревянное тябло из иконостаса Успенского собора 1497 года.