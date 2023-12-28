Псковский Пушкинский заповедник представил в Индии собрания раритетных открыток

В экспозиции собраны открытки разных годов XX века

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника Александра Пушкина "Михайловское" в Псковской области, который является памятником русской культуры национального и мирового значения, создали и представили в Индии две выставки, связанные с именем и творчеством русского поэта. В экспозиции собраны открытки разных годов XX века, а также почтовые карточки, присланные в музей за последние десятилетия жителями разных стран мира, в том числе Египта, США, Франции и Японии, сообщила пресс-служба заповедника.

"Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" представил в Индии новогодние и рождественские поздравительные открытки из своего собрания. Сейчас в Русском доме в Ченнаи, одном из крупнейших городов на юго-востоке страны, развернуты две экспозиции: "Встреча с новогодней сказкой" и "Выставка рождественских и новогодних открыток", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в экспозициях представлены русские новогодние и рождественские открытки, созданные в том числе в разные годы прошлого века. Кроме того, на выставках можно увидеть работы, ставшие победителями конкурса самодельных открыток "Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством". Жители и гости Индии смогут знакомиться с этими экспозициями до 15 января.

"Конкурс полюбился друзьям музея и, без преувеличения, объединяет на только россиян, но и почитателей творчества А. С. Пушкина во всем мире. В разные годы в адрес выставочного зала "Музейная почта" в пушкиногорском Бугрово поступали открытки не только изо всех уголков России, Белоруссии, Казахстана и других стран ближнего зарубежья, но и из Египта, Македонии, США, Франции, Японии", - говорится в сообщении.

О Пушкиногорье

В поселке Пушкинские горы расположен музей-заповедник "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Здесь ежегодно проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.