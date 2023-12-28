Фонд кино поддержит 20 отечественных художественных фильмов

По результатам проведения процедур отборов к получению поддержки утвердили девять национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд кино завершил процедуры отборов на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

По результатам проведения процедур отборов к получению поддержки было утверждено девять национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, в том числе фильмы "Буратино", "Горыныч", "Первый богатырь". Кроме того, поддержку получат и 11 лент иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.