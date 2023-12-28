В Пскове на выставке о купечестве Руси представили царский ковш XVII века

В экспозиции также есть восстановленный кабинет купца по описанию современников Петра Первого

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли выставку, посвященную одному из известных купцов XVII века Сергею Поганкину, среди артефактов впервые представлен подлинный царский серебряный ковш того времени. В экспозиции также восстановлен кабинет купца по описанию современников Петра Первого, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Палаты купца Поганкина были построены в Пскове в 70-е годы XVII века. Для своего времени они являлись образцом благоустройства. Поганкин является самым известным псковским купцом и промышленником, одним из крупных русских предпринимателей. Он проводил внешнеторговые операции в самом Пскове, Риге, Нарве, Ревеле, возглавлял все псковские таможни.

"Сегодня начала свою работу экспозиция "Кабинет купца Поганкина". В фондах Псковского музея-заповедника хранятся знаковые личные вещи и книги Поганкиных, стоят до сих пор сами жилые и производственные палаты, принадлежавшие семье. В состав структуры экспозиции включены копии документальных материалов из фондов Российского государственного архива древних актов. Копии этих свитков-грамот размещены на рабочем письменном столе и в напольном малом сундуке", - рассказала собеседница агентства.

Древние царские артефакты

Одним из самых ценных артефактов, представленных на выставке, является царский серебряный ковш купца Поганкина, которым он был награжден за перевыполнение таможенных сборов. "В 1679 году Сергей Иванович взят в Московскую гостиную сотню - привилегированную корпорацию русского купечества. Возглавив в 1688 году таможню в Пскове, он умело организовал дело. И через год службы был награжден ковшом. Он сохранился до наших дней, сделан из серебра с частичной позолотой с элементами ковки, чеканки и резьбы", - уточнила Мельникова.

Она отметила, что основой для реконструкции так называемого кабинета Сергея Поганкина стала "Домашняя книга торгового человека Никифора Ивановича Ямского", современника и делового партнера Поганкина. "Эта книга интересна тем, что пскович из торгового сословия Никифор Ямской был близок к Петру Первому. Посещая Псков с 1701 по 1708 год, Петр I останавливался в доме Ямского. Петр хорошо относился ко всему семейству Ямского, принимал участие в семейных застольях", - уточнила Мельникова.

Специалисты воссоздали и древний киот в кабинете купца Поганкина. Среди экспонатов такие иконы, как: "Иоанн Предтеча Ангел пустыни со сценами жития", XIX века, "Спас Вседержитель" XVII века, "Богоматерь Казанская" XVIII века, а также "Благовещение Пресвятой Богородицы" XIX века. "Дополняет археологическую коллекцию подлинник картины "Старики" работы голландского художника XVII века Матеуса ван Хельмонта", - добавила гендиректор музея.