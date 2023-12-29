Мариинский театр запустил "Новогодний абонемент" из опер и балета "Щелкунчик"

При покупке билетов на три и большее количество спектаклей по абонементу будут действовать специальные цены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр объявил о запуске "Новогоднего абонемента" со льготными билетами на спектакли первой недели января, сообщила пресс-служба театра.

"В первую неделю Нового года Мариинский театр дарит своим зрителям абонемент, в который вошли избранные спектакли в ярком сценическом воплощении. Специальные цены действительны при покупке билетов на три и большее количество событий", - рассказали в пресс-службе.

Первым спектаклем в абонементе станет 2 января "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, на следующий день будет показана "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова в сценографии по мотивам эскизов Ивана Билибина.

В последующие дни можно посмотреть две постановки Алексея Степанюка - оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь" и "Рождественскую сказку" Родиона Щедрина на сюжет сказки о двенадцати месяцах.

Оперную часть абонемента завершит 6 января спектакль "Руслан и Людмила" Михаила Глинки в сценографии по эскизам Александра Головина и Константина Коровина с хореографией Михаила Фокина.

А 7 января обладатели абонемента побывают на балете Петра Чайковского "Щелкунчик" в оригинальной красочной постановке Михаила Шемякина.