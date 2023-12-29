В Петербурге покажут новогоднее шоу Большого московского цирка

В постановке "По щучьему велению" задействованы представители почти всех цирковых специальностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Большой московский цирк покажет петербургскую премьеру новогоднего шоу "По щучьему велению". Площадкой сказочной постановки до 8 января будет концертно-спортивный комплекс "Арена", сообщили организаторы.

"Фольклорные вещи становятся классикой благодаря своей гениальной простоте. За этой простотой скрываются очищенные от всего лишнего фундаментальные смыслы: добро и зло, честь, совесть и другие ценности, которые сохраняются во все эпохи. Мне кажется, что "По щучьему велению" - это сказка о русской душе", - сказал журналистам режиссер-постановщик шоу народный артист России Аскольд Запашный.

В постановке задействованы представители почти всех цирковых специальностей. Главные роли - Емели, Принцессы и Царя Гороха - исполняют клоуны Григорий Анастюк, Ксения Зубова и Александр Ананьев. На арену выйдут акробаты на дорожке и подкидных досках, эквилибристы, джигиты на конях под управлением Олега Танделова, дрессировщики медведей и собак и одновременно воздушные гимнасты Александровы, дрессировщики сивучей братья Тимченко. В постановке принимут участие серебряные призеры циркового фестиваля в Жироне, участники номера "Партерный полет" под руководством Карена Еганяна, а также победители международного циркового фестиваля "Без границ" - акробаты на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова - единственного в мире аттракциона в этом жанре, где выступают девушки-акробаты.