В Москве отреставрировали памятник на могиле Станиславского

Работы приурочены к 125-летию театра и 160-летию со дня рождения режиссера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию места захоронения выдающегося актера и режиссера Константина Станиславского (1863-1938) на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"В этом году исполнилось 160 лет со дня рождения актера, режиссера, педагога, реформатора и теоретика театра Константина Сергеевича Станиславского <...>. Могила великого режиссера является элементом целостного историко-мемориального комплекса Новодевичьего кладбища. Во время прошедших работ по реставрации надгробия и других объектов на участке, где похоронен Константин Сергеевич Станиславский, специалисты расчистили поверхности стелы, цветников и надгробной плиты, нанесли защитные составы, заделали швы, устранили все существующие дефекты, восполнили утраты и укрепили памятник, чтобы и дальше память об этом выдающемся деятеле искусства сохранялась", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что работы по реставрации приурочены к 125-летию театра и 160-летию со дня рождения режиссера.

Надгробие представляет собой массивную прямоугольную плиту, выполненную из монолитного куска гранита. Она покрыта надписями с информацией о годах жизни Станиславского, его жены, знаменитой актрисы Московского художественного театра и народной артистки РСФСР Марии Лилиной (1866-1943), а также их детей - Киры Алексеевой-Фальк (1891-1977) и Игоря Алексеева (1894-1974). В 1990-е годы надгробие было дополнено стелой из белого мрамора с памятными надписями, крестом, занавесом и символом Московского художественного театра - чайкой. Композиция была выполнена скульптором Салаватом Щербаковым, ее установили на поверхности уже имеющейся надгробной плиты.

Константин Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) родился 17 января 1863 года. Всю жизнь Станиславский посвятил театру, был театральным режиссером и педагогом, стал первым народным артистом СССР в 1936 году. Вместе с Владимиром Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр (ныне МХТ им. А. П. Чехова и МХАТ им. М. Горького) и Музыкальную студию при Московском художественном театре (теперь Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко). Разработал новую теорию сценической подготовки, нацеленную на достижение психологической достоверности актерской игры, - систему Станиславского, которая уже на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире.