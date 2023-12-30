В филармонии Петербурга пройдет концерт "Щелкунчик-джаз"

В частности, в программу мероприятия войдут вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, русский и китайский танцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Концертная программа "Щелкунчик-джаз" будет показана в Большом зале Филармонии. Ее исполнит "Чижик-джаз-квартет", сообщили в пресс-службе филармонии.

"В канун Нового года еще один взгляд на музыку Чайковского предложит "Чижик-джаз-квартет": самые знаменитые номера балета прозвучат в этот вечер в оригинальной джазовой обработке", - рассказали в пресс-службе.

Джаз-квартет создал в 2005 году композитор Алексей Чижик. В новую программу вошли джаз-вальс "Конфитюренбург", вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, испанский, русский и китайский танцы. В составе квартета - вибрафон, фортепиано, бас-гитара и ударные.

Эта программа перекликается по своему замыслу с идеей нового петербургского фестиваля "Чайковский. Перезагрузка", который объединяет различные виды искусства и новые подходы к творчеству одного из самых исполняемых в мире русских композиторов.