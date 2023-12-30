В Москве представят премьеру шоу к 110-летию Сергея Михалкова

В программе задействуют 14 акробатических, танцевальных и мюзикловых номеров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогоднее шоу "Дядя Степа "Говорят: под Новый год…" к 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова, с идеей которого выступили актрисы Анна и Надежда Михалковы, будет представлено в Москве, сообщили организаторы.

"Мы действительно хотели отметить 110-летие Сергея Владимировича Михалкова. Мы подумали, что, наверное, будет прекрасная возможность сделать это в новогодние каникулы, использовать замечательного персонажа Дядю Степу, восемь детских стихов Сергея Владимировича", - рассказала на пресс-конференции, посвященной шоу, Надежда Михалкова.

По ее словам, история выстроена на 14 номерах, в том числе акробатических, танцевальных, мюзикловых. "Мне кажется, что нам удалось очень удачно сочетать и традиционные формы, и в то же время вписать это все в современный контекст. Такой ретрофутуризм немного", - отметила она.

На шоу ждут зрителей старше трех лет. Согласно афише, оно будет проходить два раза в день во время новогодних каникул, начиная с 30 декабря. В центре повествования - персонаж стихотворений Сергея Михалкова Дядя Степа и его антагонист Звездопадов. К образу Дяди Степы был добавлен антигерой, чтобы "сбалансировать эту историю", пояснила Михалкова. "Эти два персонажа на протяжении всего шоу борются за детей. Один искушает их, а второй - показывает им, что на самом деле хорошо, что такое плохо, что правильно, что нет", - сказала она.

Роль Дяди Степы исполнит актер Московского академического театра имени Вл. Маяковского Никита Языков, его антагониста - актер Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Георгий Перадзе. В постановке задействованы более 40 артистов театра, цирка, мюзикла и шоу-балета. В шоу можно будет увидеть декорацию дома-высотки в Москве. "Это будут узнаваемые локации из детства: это и высотка, и больница, и зоопарк, и конфетная фабрика, и вокзал", - рассказала Анна Михалкова.

Сергей Михалков (1913-2009) - писатель, поэт и драматург, автор 200 басен, 40 сценариев к мультфильмам, 9 сборников стихотворений. "На его произведениях воспитывалась вся страна. Творческое наследие Сергея Михалкова способно было объединять поколения, учить добру и вдохновлять на творчество, как больших, так и маленьких", - отмечают организаторы.