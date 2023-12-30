Выступления Киркорова и Лолиты на концерте "Зимнее Show" отменили

Вместо них выступят Люся Чеботина, Хабиб и Burito

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на мероприятии "Зимнее Show" в Московской области, вместо них в программе заявлены Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Об этом сообщается на сайте концертной площадки "Live арена".

"Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия "Зимнее Show", которое состоится 01.01.2024 на "Live арене". Шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito", - сообщается на сайте площадки.

Отмечается, что выступления артистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова в программе остаются.

В ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Киркорова, мероприятие посетили артисты Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.