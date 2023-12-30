Большой и Мариинский театры устроят обменные гастроли

Они приурочены к 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Большой и Мариинский театры в 2024 году проведут совместный масштабный фестиваль по случаю 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра России.

"В 2024 году состоится масштабный фестиваль, посвященный музыкальному наследию Николая Римского-Корсакова и приуроченный к 180-летнему юбилею со дня рождения композитора", - говорится в сообщении.

Центральными событиями фестиваля "станут обменные гастроли Большого и Мариинского театров, а также совместное выступление двух главных театров страны на родине Римского-Корсакова - в Тихвине".

Отмечается, что уже в начале следующего года в Москве и Санкт-Петербурге начнется чествование великого композитора. Показы опер "Сказка о царе Салтане" и "Царская невеста" пройдут на Новой и Исторической сценах Большого театра. На сцене Мариинского театра будут представлены оперы "Сказка о царе Салтане", "Ночь перед Рождеством", "Майская ночь" и "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Кроме того, с 23 по 25 февраля Мариинский театр выступит в Большом на Исторической сцене. "Первым спектаклем станет "Псковитянка" с прологом "Боярыня Вера Шелога" <...> За дирижерским пультом всех спектаклей - Валерий Гергиев", - добавили в Telegram-канале театра. С 27 по 29 февраля на Мариинской сцене выступит труппа Большого театра с легендарным спектаклем "Царская невеста" в декорациях Федора Федоровского, восстановленный в 2014 году режиссером Юлией Певзнер.