В Суздале из-за мороза отменили ледовое шоу Слуцкой

В городе прогнозируют до -25 градусов

ТАСС, 3 января. Ледовое шоу двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой и праздничные выступления отменили из-за погодных условий в Суздале Владимирской области, удостоенном звания Новогодней столицей России. Об этом сообщили в администрации города.

"В связи с погодными условиями 3 января 2024 года анимационная программа на сценах и прокат ледового шоу И. Слуцкой отменены", - говорится в сообщении.

3 января планировалось два проката шоу Слуцкой и пять анимационных программ Деда Мороза и "Новогодний переполох" на малой и большой сценах.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе с 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В регионе прогнозируется -20...-25 градусов, на дорогах гололедица.