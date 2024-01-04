Центр по изучению Второй мировой войны в Словении планирует провести выставку в Москве

На выставке будут представлены новые архивные документы и исследования

МАРИБОР /Словения/, 3 января. /ТАСС/. Международный исследовательский центр Второй мировой войны (MRC) в Мариборе планирует провести в марте 2024 года выставку вместе с Музеем Победы в Москве о концентрационном лагере Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D), в котором погибли более 5 тыс. советских военнопленных. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор исследовательского центра Янез Уйчич.

"В 2024 году одним из главных мероприятий станет выставка в Москве, подготовленная совместно с Музеем Победы "Шталаг XVIII-D. Пожалуйста, помните! Новые архивные документы и исследования", - отметил директор исследовательского центра. Кроме того, с 1 по 8 мая планируется проведение мемориальных мероприятий и международной конференции, посвященных 80-летию создания "Русского батальона" в составе партизанских соединений Словении и Югославии. По словам Уйчича, участие в них примут представители ветеранских организаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, России и Словении.

"В июле 2016 года учреждение нашего центра по инициативе посольства России в Словении было одобрено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ноябре 2017 года MRC уже активно работал. С тех пор было проведено 29 международных конференций и круглых столов с участием более 800 ученых-историков, архивистов, поисковиков и общественных деятелей из 27 стран ЕС, ЕАЭС и Балканского региона. Сотрудниками обнаружены и проанализированы ранее неизвестные архивные материалы, раскрывающие персональные данные и сведения о судьбах 3 тыс. советских военнопленных - узников нацистского лагеря смерти", - сообщил Уйчич.

MRC находится в здании бывшего концентрационного лагеря Stalag XVIII-D в Мариборе, где в заключении от болезней, голода и суровых условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных. Они захоронены на близлежащем кладбище Побрежье.

В ходе войны Королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. В крае развернулось партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.