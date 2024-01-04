Лавров допустил создание юношеской группы на конкурсе "Интервидение"

Конкурс пройдет в 2024 году в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Юношеская группа для участников младше 18 лет может быть создана в рамках конкурса песни "Интервидение". Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции "Елка желаний", общаясь с девочкой Анастасией из Луганска.

Анастасия рассказала министру, что девять лет занимается пением и участвует в различных конкурсах. "Теперь мы с нового года хотим возродить конкурс под названием "Интервидение", но совершенно с другим кругом участников: это будут участники из любой страны мира, которые того пожелают. Инициативу проявил фонд "Традиции искусства", который в Петербурге находится, мы их активно поддержали. Поэтому надо будет подумать. Наверное, там будут уже совершеннолетние иметь право участвовать, а потом подумаем, может быть, и сделаем группу юношескую", - сказал министр.

"Раньше было "Интервидение" во время Советского Союза, когда были у нас союзники в Восточной Европе, и вот в рамках организации Совета экономической взаимопомощи был конкурс "Интервидение", где только эти страны направляли своих лауреатов, 12-15 стран, по-моему, там было", - добавил глава МИД РФ.

Конкурс пройдет в 2024 году в Санкт-Петербурге. Ранее президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств - участников СНГ приглашал коллег принять участие в реализации этого конкурса, а также ряда других гуманитарных инициатив российской стороны. Как сообщал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, к участию в конкурсе проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан. С идеей создания такого конкурса ранее выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.