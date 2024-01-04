В двух районах Москвы появятся новые культурно-досуговые центры

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что они станут передовыми площадками для творческого развития москвичей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Культурно-досуговые центры появятся в районах Северное Бутово и Южное Медведково в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Центры станут передовыми площадками для творческого развития москвичей. В двух столичных районах появятся новые точки притяжения с концертными и зрительными залами, выставочными пространствами и творческими студиями. В Северном Бутове центр построят с нуля, а в Южном Медведкове центр разместится на месте бывшего кинотеатра "Полярный", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, здание культурно-досугового центра в Северном Бутове возводится на улице Грина, владение 1, корпус 3. Культурно-досуговый центр запроектирован с тремя зонами: зрелищной, клубной и административной. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В концертном зале возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что строительство здания культурно-досугового центра в Южном Медведкове ведется на месте старого кинотеатра "Полярный" на улице Полярной, владение 9.

"В районе Южное Медведково появится новый культурно-досуговый центр "Полярный" площадью около 8,9 тыс. кв. м. В нем будут оборудованы пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором", - отметил он.