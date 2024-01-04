Умер актер Константин Желдин

Ему было 90 лет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР, советский и российский актер Константин Желдин умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем Telegram-канале.

"Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра "Около", - сообщил он.

Заславский отметил, что Желдин до старости снимался в кино

"Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет - конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой", - написал Заславский.

Константин Желдин родился 5 октября 1933 года, являлся заслуженным артистом РСФСР. В 1961 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В 1962-1963 годах работал в Театре на Малой Бронной.

В 1966-2000 годах играл в Театре на Таганке. С 2001 года выступал на сцене Московского театра "Около дома Станиславского". Играл в таких театральных постановках, как "Предпоследний концерт Алисы в стране чудес", "Русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира", "Три сестры" ("Я вас не помню собственно...") и в других. Снялся во многих фильмах, в том числе исполнил роли в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" и сериале "Ликвидация".