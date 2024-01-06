В Мариинке пройдет вечер в честь 120-летия педагога и дирижера Ильи Мусина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит концерт 120-летию со дня рождения профессора Ленинградской консерватории, педагога и дирижера Ильи Мусина. Вечер-посвящение пройдет в концертном зале театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

"Илья Александрович - это прежде всего человек, который одарен от Бога быть музыкантом и приобщить к музыке огромное количество людей. Он умел раскрывать дарования, а не закрепощать. Он щедро делился всем, что ему известно, учил полному посвящению своих творческих и жизненных сил выбранному пути", - сказал журналистам Гергиев.

В программе праздничного концерта при участии симфонического оркестра театра широко представлено музыкальное наследие Николая Римского-Корсакова - арии из его опер, "Испанское каприччио", увертюра к "Царской невесте", сюита из музыки к "Сказке о царе Салтане". Будут исполнены также "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. В концерте примет участие сопрано Альбина Шагимуратова. Концерт пройдет в рамках масштабного фестиваля к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова, который совместно проводят Большой и Мариинский театры до конца текущего театрального сезона.

Народный артист РСФСР, почетный член Королевской академии музыки в Лондоне Илья Мусин - основоположник отечественной дирижерской школы, педагог, воспитавший целую плеяду ярчайших дирижеров. Педагогическая карьера Мусина длилась шесть десятилетий. Среди его воспитанников - Юрий Темирканов, Семен Бычков, Валерий Гергиев, Владислав Чернушенко, Арнольд Кац, Джемал Далгат, Одиссей Димитриади, Юозас Домаркас, Александр Канторов, Теодор Курентзис, Туган Сохиев, Константин Симеонов, Василий Синайский, Александр Титов, Виктор Федотов, Рудольф Баршай и десятки других мастеров. Свой метод приобщения к профессии он описал в книгах "Техника дирижирования", "О воспитании дирижера", "Язык дирижерского жеста".