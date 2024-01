На Карибах в авиакатастрофе погиб актер Кристиан Оливер

Ему был 51 год

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 января. /ТАСС/. Голливудский актер Кристиан Оливер погиб в результате крушения небольшого самолета около Карибских островов. Погибли также две его дочери и пилот, сообщила в пятницу королевская полиция Сент-Винсента и Гренадин на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Одномоторный самолет <...>, принадлежащий и пилотируемый Робертом Саксом из Бекии, упал в одной морской миле [1,85 км] к западу от Малого Невиса, приблизительно после полудня. На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Клепсер (настоящее имя Кристиана Оливера - прим. ТАСС) из Соединенных Штатов Америки и две его дочери Мадита Клепсер и Анник Клепсер 10 и 12 лет соответственно", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сразу после взлета возникли трудности и самолет рухнул в океан.

Актер снялся в таких сериалах и фильмах, как "Параллельные миры" (Sliders, 1995-2000), "Спецотряд "Кобра" (Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, 1996), "Спиди Гонщик" (Speedy Racer, 2008), "Операция "Валькирия" (Valkyrie, 2008), "Мушкетеры" (The Three Musketeers, 2011), "Восьмое чувство" (Sense8, 2015-2018) и "Аванпост" (The Outpost, 2018-2021).