Громовую башню Смоленской крепостной стены открыли для первых гостей после реставрации

Посетителям представили обновленную экспозицию об истории крепости в XVII веке

ТАСС, 6 января. Громовая башня Смоленской крепостной стены, капитально отреставрировать которую поручил президент России Владимир Путин, приняла первых гостей, сообщил ТАСС директор государственного музея Сергей Пиляк. Посетителям представили обновленную экспозицию об истории крепости в XVII веке.

"В Громовой башне приняли первых гостей после продолжительной реставрации. Башню на протяжении нескольких лет реставрировали ведущие специалисты отрасли. Профессионалами своего дела укреплен фундамент сооружения, проведена вычинка и докомпановка лицевой кирпичной кладки. Затем объект наследия был передан государственному музею", - сказал собеседник агентства.

В процессе реставрации подготовили обновленную экспозицию об истории Смоленской крепости в XVII веке, когда сооружение стояло на защите русской государственности. Руководитель музейной рабочей группы - старший научный сотрудник музея Сергей Александров отметил, что специалисты придали пространству Громовой башни максимальную красочность и информативность. Вниманию гостей в башне также представили передвижную выставку "Запечатанная история" из собрания Всероссийского историко-этнографического музея из Тверской области. Проект знакомит жителей и гостей города с историей десяти актовых печатей XII-XV веков, которые принадлежали князьям, новгородским архиепископам и новоторжским владычным наместникам - представленными печатями скрепляли особо важные документы.

"В Громовой в том числе представлена печать родоначальника династии Смоленских князей - благоверного князя Ростислава (в святом крещении Михаила) Мстиславовича Набожного, внука Владимира Мономаха. Князь правил в Смоленске с 1125 по 1160 год", - добавил директор музея "Смоленская крепость".

Глава государства по итогам совещания о социально-экономическом развитии Смоленской области в сентябре 2023 года поручил провести противоаварийные и реставрационные работы на объектах Смоленской крепости до 2028 года включительно и направить на это не менее 4,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Смоленская крепостная стена была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около трех километров. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".