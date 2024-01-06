Музею донского казачества в ЛНР передали копию иконы "Богоматерь Донская"

По преданию, эту икону подарили московскому князю Дмитрию накануне Куликовской битвы

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко передал Музею донского казачества в Станице Луганской копию иконы "Богоматерь Донская". Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Сегодня вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко посетили недавно открытый в Станице Луганской Музей донского казачества. Сергей Владиленович передал коллективу учреждения культуры копию иконы "Богоматерь Донская. По преданию, эту икону донские казаки поднесли московскому князю Дмитрию Ивановичу накануне Куликовской битвы", - написал Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что само здание музея, где будет храниться икона, было частично разрушено в 2014 году. Теперь оно восстановлено благодаря содействию Государственного исторического музея и Министерства культуры России.