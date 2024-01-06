В Башкирии бесплатно представят фильмы киргизских режиссеров

Показать их планируют в конце января 2024 года

УФА, 6 января. /ТАСС/. Союз кинематографистов Башкирии заключил соглашение о показе киргизских фильмов. Об этом ТАСС сообщила председатель союза Зухра Буракаева.

"Мы подписали договор с коллегами из Киргизии о показе их фильмов. Хотим в конце января в рамках дней фестивального кино показать эти картины, и чтобы не только в Уфе, но и по районам республики. Это очень показательные работы с точки зрения национальных традиций", - рассказала Буракаева.

По ее словам, киргизский союз кинематографистов заинтересован в расширении аудитории своих фильмов и предоставляет их бесплатно. Речь идет о фильмах, которые не в прокате и не входят в программы фестивалей, отметила собеседница агентства.

"Это образец национального кино, снятого за малый бюджет, но на приличном уровне", - резюмировала Буракаева.