В Красноярске пройдет концерт, посвященный 180-летию Римского-Корсакова

Он откроет оперный фестиваль "Парад звезд в оперном. Словцов"

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Фестиваль "Парад звезд в оперном. Словцов", который пройдет в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, откроется гала-концертом, посвященным 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова (1844-1908). Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"С 20 января по 25 апреля 2024 года в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского будет проходить масштабный фестиваль "Парад звезд в оперном. Словцов". В программе - спектакли, концерты, познавательные мероприятия с участием красноярских и приглашенных музыкантов. Откроет фестиваль гала-концерт, посвященный 180-летнему юбилею Николая Римского-Корсакова, которое отмечается в этом году", - сообщила Устюгова.

По словам Устюговой, в программе концерта прозвучат арии, дуэты, ансамбли, инструментальные фрагменты из опер, а также романсы великого русского композитора.

В рамках фестиваля "Парад звезд в оперном. Словцов" пройдут премьерные спектакли Красноярского театра оперы и балета - оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка и "Манон" Жюля Массне. Завершится фестиваль концертом, посвященным Джузеппе Верди. "Также во время фестиваля пройдут концерты, посвященные камерной музыке Модеста Мусоргского: вокальные циклы "Детская" и "Песни и пляски смерти" исполнят солисты Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев", - добавила Устюгова.

Римский-Корсаков - композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик, член "Могучей кучки". В его творческом наследии - 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка.